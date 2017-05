Prada visita “Ilhas Ecológicas” em Santana

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai na próxima segunda-feira, pelas 17 horas, a Santana visitar as “Ilhas Ecológicas” construídas em Santana.

Estas ‘Ilhas’ são constituídas por duas divisões subterrâneas, cada uma composta por três contentores de 1.100 litros, perfazendo seis contentores.

À superfície, foram instalados seis marcos de deposição, correspondentes aos referidos seis contentores, sendo que três são para resíduos indiferenciados e três aos resíduos coletivos (plástico/metal, papel/cartão e vidro).

As ‘Ilhas Ecológicas’ estão localizadas na Rua da Achada do Pampilhar (junto à esquadra da PSP), na freguesia de Santana, no concelho de Santana.