‘Centro Natália Correia é também Centro de Reversas do Município’

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, anunciou, na última quarta-feira, na inauguração da exposição “Os Açores, o Mar e a Marinha – um olhar através das Reservas da Câmara Municipal de Ponta Delgada”, no Centro Natália Correia, que “estamos, com esta exposição, também a inaugurar uma nova configuração deste espaço municipal”.

“O Centro Natália Correia ficou mais acolhedor e acrescenta uma nova funcionalidade às já existentes. Para além de ter uma zona de auditório e outra para exposições, também tornou-se no centro de reversas do Município”, referiu o Presidente da Autarquia.

José Manuel Bolieiro explicou que “a reserva municipal está agora devidamente documentada e guardada como património de Ponta Delgada e da memória coletiva. Somos o que somos. Somos o que temos e valorizamos”.

“Desta forma, o espólio do Município fica guardado e valorizado, ao mesmo tempo que também pode ser conhecido pelo público interessado. Esta nova dinâmica do Centro Natália Correia é uma forma de criar atos culturais com o espólio municipal”, adiantou o Autarca.

O Presidente do Município, durante a sua intervenção, ainda deixou uma palavra especial de agradecimento ao Comandante da Zona Marítima dos Açores, porque “a Marinha tem celebrado e evocado os Açores e os Açorianos nos vários eventos que marcam as suas comemorações”.

Por outro lado, o Comandante da Zona Marítima dos Açores, Comodoro Valentim Rodrigues, não quis deixar de referir que se sente “honrado com esta parceria da Câmara Municipal de Ponta Delgada com a Zona Marítima dos Açores, que ajuda a despertar consciências para o futuro”.

Na ocasião, o historiador José de Almeida Mello, responsável pelo Centro Natália Correia, também aproveitou para “agradecer ao Presidente da Câmara Municipal por propor este desafio, cujo resultado agora é apresentado e muito nos orgulha”.