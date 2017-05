“Ponta Delgada está no patamar do que de melhor se faz em Kickboxing”

A Câmara Municipal de Ponta Delgada apoia os atletas que irão representar o Clube Kickboxing Arrifes na competição Mundial, que se irá realizar de 31 de maio a 3 de junho em Atenas. A apresentação dos quadro atletas regionais (Gonçalo Silva, André Pereira, André Silva e Renato Costa), que vão agora disputar o título mundial, decorreu esta terça-feira, na sede da Junta de Freguesia dos Arrifes e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Na ocasião, José Manuel Bolieiro não poupou elogios ao maior Clube de Kickboxing dos Açores “por formar atletas de excelência e por ter uma grande capacidade organizativa, facto comprovado com a realização da Gala Internacional de Kickboxing no Coliseu Micaelense, que contou, pela primeira vez, com a disputa de um título nacional e um título mundial”.

A ida destes atletas ao mundial em Atenas comprova, uma vez mais, que “Ponta Delgada, em matéria de Kickboxing, está no patamar do que de melhor se faz” reforçou José Manuel Bolieiro elogiando, mais uma vez, estes quadro jovens do Clube Kickboxing Arrifes.