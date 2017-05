GNR realiza Curso de Gestão de Crises

A Guarda Nacional Republicana (GNR) organiza, até ao dia 19 de maio, na Escola da Guarda – Queluz, o curso Mentoring in Crisis Management, com o objetivo de formar e treinar elementos das Forças e Serviços de Segurança de Países da União Europeia (UE) e de países terceiros, dotando-os com competências na área de mentoring, para participar em missões de gestão civil de crises da UE, e de outras Organizações Internacionais, como as Nações Unidas ou a União Africana.

O Curso de Mentoring da GNR é certificado pela Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management (ENTRi) e organizado no âmbito do European Union Police Services Training (EUPST II), sendo constituído por um universo de 18 participantes, oriundos de Angola, Chipre, Espanha, Estónia, França, Finlândia, Holanda, Itália, Reino Unido, Portugal, Roménia, contando ainda com colaboração de formadores e observadores internacionais, de que se destaca a colaboração com a Polícia Federal Alemã.

As palestras e as sessões de formação a ministrar estão a cargo de conceituados oradores e formadores nacionais e estrangeiros cujo reconhecido desempenho profissional espelha a excelência do ambiente ensino-pedagógico. Entre os vários módulos temáticos a serem ministrados, destacam-se: o processo mentoring e as suas características; o processo de negociação; o processo de motivação e as suas implicações, bem como a influência da comunicação em diferentes contextos culturais. Simultaneamente, pretende-se que a partilha de conhecimentos e experiências vividas por todos os participantes sejam uma das bases desta formação, habilitando-os para apoiar a criação e o reforço de capacidades em Instituições Policiais de países emergentes de situações de crise, através da transferência de conhecimento e boas práticas, promovendo assim a estabilização, o respeito pelo direitos humanos e promoção da paz.