Senador brasileiro foi gravado a pedir suborno

O senador brasileiro Aécio Neves foi afastado do seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a sua detenção. Segundo a imprensa brasileira, o juiz Edson Fachin, que analisa o caso no Supremo Tribunal Federal (STF), não autorizou a detenção, mas decidiu levar o pedido da PGR ao plenário do STF para que todos os juízes decidam em conjunto.

Candidato derrotado nas últimas eleições pela ex-Presidente Dilma Rousseff e actual presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que apoia o Governo de Michel Temer, Aécio Neves foi gravado por Joesley Batista, um dos donos da JBS, a pedir dois milhões de reais (570 mil euros) como suborno.