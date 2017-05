Escola Gonçalves Zarco organiza I Simpósio das Bibliotecas Escolares

A Escola Gonçalves Zarco organiza amanhã, dia 19 de maio, entre as 10h e as 16h30, o I Simpósio das Bibliotecas Escolares, integrado no projeto “Arquipélago de Leituras”.

Esta iniciativa pretende ser um espaço de partilha de ideias em torno do papel da leitura e das bibliotecas como fatores de aprendizagem, sucesso educativo, inclusão social, formação integral e felicidade individual e coletiva.

E tem como objetivos “refletir sobre o contributo das bibliotecas e da formação leitora para o exercício de uma cidadania mais consciente, crítica e responsável; evidenciar o papel educativo e formativo das bibliotecas e da leitura no currículo escolar e na melhoria das aprendizagens; refletir sobre a função da leitura enquanto fator de inclusão e equidade sociocultural; refletir sobre o valor da(s) leitura(s) na construção da mundividência; perspetivar possibilidades de desenvolvimento das bibliotecas e das práticas em torno da promoção da leitura, no sentido da sua atualização e adaptação aos desafios e exigências do presente; e consolidar práticas de trabalho colaborativo em torno da promoção da leitura”, refere um comunicado enviado pelo presidente do Conselho Executivo da escola, Rui Caetano.