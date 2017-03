Detido por detenção de armas proibidas

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montijo, deteve no passado dia 24 de março, um homem de 16 anos, no concelho da Moita, por detenção de armas proibidas.

O homem foi detido na sequência de uma investigação por roubo, que culminou na realização de uma busca domiciliária, tendo sido apreendido:

· Uma espingarda caçadeira;

· Uma espingarda de ar comprimido;

· Uma reprodução de arma de fogo;

· Uma espada com 35 cm de lâmina;

· Munições de diversos calibres;

· Um bastão em madeira;

· Seis doses de haxixe;

· 19 telemóveis;

· Um tablet;

· Cinco consolas de videojogos;

· Um GPS;

· Uma coluna portátil;

· Um fio em prata;

· Quatro brincos em metal dourado;

· 320 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

A operação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Setúbal.