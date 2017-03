Festa do Cinema Italiano comemora 10 anos

A Festa do Cinema Italiano realiza-se de 5 a 13 de abril e, pela primeira vez, acontece simultaneamente em cinco cidades: Lisboa, Porto, Coimbra, Almada e Setúbal, seguindo depois para mais de 15 cidades portuguesas e três países: Brasil, Angola e Moçambique.

Em Lisboa, o festival realiza-se no Cinema São Jorge, nos Cinemas UCI – El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, onde são exibidos mais de 50 filmes, entre curtas e longas-metragens, de ficção, documentário e animação.

Nesta edição, cuja imagem teve como base uma das ilustrações de Milo Manara, são exibidas, nas sessões de abertura e de encerramento, as antestreias Fai bei sogni (Sonhos Cor-de-rosa), de Marco Bellocchio e In guerra per amore, de Pif, respetivamente. Destaque também para o grande sucesso italiano da passada temporada Perfetti sconosciuti (Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte), de Paolo Genovese.

Nestes dez anos de Festa do Cinema Italiano é comemorada também a Commedia all’italiana, e um dos seus fundadores – Dino Risi – em ocasião do centenário do seu nascimento. Este evento é realizado em colaboração com a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, numa seleção que inclui dez filmes, entre os quais Il sorpasso, que dá nome à associação que organiza o festival.

Na secção Amarcord, dedicada aos tesouros da nossa cinematografia, são exibidos outros filmes italianos que através de caminhos diferentes, entraram no imaginário de milhões de espetadores. É o caso da obra prima Suspiria, de Dario Argento, numa nova versão restaurada em 4K ou de Lo chiamavano Trinita?… uma famosa paródia dos Spaghetti Western apresentada em homenagem a Bud Spencer.

Na secção Napolitana, fazemos uma viagem através do cinema, da literatura, da música e da gastronomia de uma das cidades mais icónicas da Itália, Nápoles – acompanhados pela narrativa de Elena Ferrante. Um destes exemplos é L’amore molesto, de Mario Martone, baseado no romance da homónimo escritora, da também autora do conhecido A Amiga Genial.

Integrada nesta secção, é apresentada muito esperada segunda temporada de Gomorra, a Série, que traz a Lisboa os dois atores principais: Marco D’Amore (Ciro Di Marzio) e Salvatore Esposito (Genny Savastano). São doze novos episódios exibidos em cinco sessões do festival.

Há também o concerto Napoli Sentimental, um espetáculo inédito criado por Mísia especialmente para a 10ª Festa do Cinema Italiano, tendo como base o trabalho que tem desenvolvido sobre a tradição musical napolitana e que estabelece um diálogo com a música portuguesa.

Como sempre, há espaço para a gastronomia italiana, com os já conhecidos Cine-Jantar (A Viagem a Itália, de Michael Winterbottom) e a Rota dos Sabores, onde 15 gelatarias e restaurantes italianos em Lisboa, que terão menus temáticos inspirados no cinema italiano, que incluem a oferta de bilhetes para sessões do festival.

Acontecem ainda dois importantes e inéditos encontros para aproximar o cinema italiano do português. Um fórum para produtores italianos e portugueses, no âmbito do lançamento do acordo luso-italiano de co-desenvolvimento de projetos cinematográficos, organizado em articulação com o ICA, o MiBact e a ANICA e um encontro académico sobre o impacto do cinema italiano em Portugal e no estrangeiro com a presença de especialistas e docentes internacionais.

As crianças também não foram esquecidas e, em parceria com a MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa, são exibidos, na secção Piccolini, doze filmes de animação (uma longa e onze curtas-metragens).

Segundo Stefano Savio, diretor da Festa do Cinema Italiano, “esta inédita parceria de programação com um festival tão importante permite-nos proporcionar ao nosso público duas importantes exposições: Fotogramma per fotogramma sobre o trabalho gráfico de animadores italianos e uma sobre Bruno Bozzetto e Simone Massi”.

Para além das presenças ligadas a Gomorra, a Série, estarão presentes em Lisboa o realizador Roberto Andò (Le confessioni), o noto autor e cómico italiano Pif (In guerra per amore), Edoardo Leo (Che vuoi che sia, Smetto quando voglio – masterclass, Perfetti sconosciuti), Violante Placido (7 minuti), Antonella Di Nocera (Shorts Laboratorio del Reale), entre outros.

Em Lisboa, os bilhetes custam 4€ (bilhete normal) e 3€ (65 anos), no Cinema São Jorge e Cinemas UCI – El Corte Inglés e 3,20€ na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

Nas outras cidades, a Festa do Cinema Italiano realiza-se no Porto (5 a 12 de abril no Teatro Rivoli e no UCI – Arrábida 20), em Coimbra (5 a 7 de abril, no Teatro Académico Gil Vicente), em Almada (5, 9 e 12 de abril , no Fórum Municipal Romeu Correia) e em Setúbal (7 a 9 de abril, no Cinema Charlot).

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália e do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.