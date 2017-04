Festa do Cinema Italiano a Bordo do MSC Musica

A MSC Cruzeiros recebeu no passado Domingo, dia 2 de Abril, em Lisboa, a sessão de apresentação da décima edição da Festa do Cinema Italiano, num evento que contou com cerca de 100 convidados a bordo do MSC Musica, onde foi exibido o filme ‘The Duel of Wine’, com o reconhecido Sommelier Charlie Arturaola.

Para assistir a este evento, marcaram presença os actores principais, nomeadamente Charlie Arturaola, a sua mulher Pandora e Gabriel Pujia (também produtor), membros da comitiva da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, representantes de empresas e entidades italianas de referência em Portugal, bem como o embaixador italiano, Sr. Giuseppe Morabito.

Numa iniciativa dedicada ao cinema e ao vinho, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o MSC Musica, desfrutar de um almoço e experiência única a bordo, e de assistir no teatro do navio à exibição do filme ‘The Duel of Wine’, que conta a história de Charlie Arturaola, um grande Sommelier que ao perder o palato perde também a sua identidade. À beira de um ataque de nervos, Charlie vai dar a volta ao mundo à procura do sentido perdido, do vinho e da vida. Com a interpretação do próprio Charlie Arturaola, Sommelier de profissão e um dos mais reconhecidos e especialistas de vinho em todo o mundo, o filme transporta para o grande ecrã o panorama enológico italiano e internacional, bem como a sua grande riqueza.

Este ano, a Festa do Cinema Italiano, o mais importante evento em Portugal dedicado ao cinema e à cultura de Itália, celebra a sua décima edição entre os dias 5 e 13 de Abril e realiza-se, pela primeira vez, simultaneamente em cinco cidades: Coimbra, Lisboa, Porto, Almada e Setúbal, seguindo depois para 15 cidades portuguesas e três países – Brasil, Angola e Moçambique.