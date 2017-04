SAS liga Faro a Estocolmo

A Scandinavian Airlines (SAS) vai voar entre Faro e Estocolmo ao longo do próximo Inverno, numa operação que vai contar com dois voos semanais e que, segundo a Associação de Turismo do Algarve (ATA), “assume uma importância estratégica” para a dinamização do produto golfe.

A nova rota da SAS entre Faro e Estocolmo vai contar com voos aos sábados e às quartas-feiras, estando os bilhetes disponíveis para venda já a partir deste mês de abril.

“Esta é uma importante conquista para o turismo do Algarve, nomeadamente no que diz respeito à dinamização do produto golfe, um dos produtos mais apreciados pelo mercado sueco”, salienta em comunicado Dora Coelho, directora executiva da ATA.

De acordo com aquela responsável, “a falta de ligações aéreas para a Escandinávia era uma limitação” para o destino e para o trabalho dos operadores turísticos, uma vez que “a época alta para a prática de golfe na região decorre durante o inverno”.

“A nova ligação vem assim colmatar uma carência existente junto deste mercado e irá certamente trazer uma nova dinâmica ao desempenho turístico do Algarve”, realça Dora Coelho.