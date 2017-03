MSC Cruzeiros lança programa digital inovador

Ontem, na ITB Berlim, a maior feira de viagens, a MSC Cruzeiros revelou o seu inovador programa digital para toda a frota, MSC for Me. Após passar os últimos três anos a trabalhar juntamente com mais de onze líderes especialistas mundiais em ciências digitais, tecnológicas e comportamentais, entre os quais a Deloitte Digital, a Hewlett Packard Enterprise e a Samsung[1], o programa integrado coloca os viajantes no centro de cada passo do desenvolvimento, design e construção dos navios. A companhia prevê uma implementação do programa em toda a frota, incluindo os próximos 11 novos mega navios de próxima geração – que serão construídos no âmbito do plano de investimento de dez anos sem precedentes de €9 mil milhões – bem como nos seus 12 navios existentes.

O MSC for Me disponibilizará alguns dos mais recentes avanços da tecnologia centrada no cliente, num programa criado para satisfazer as necessidades dos viajantes nos próximos anos. Será lançado no MSC Meraviglia, o primeiro mega navio de próxima geração da companhia que será entregue em Junho deste ano e que estará equipado com 16,000 pontos de conecção, 700 pontos de acesso digital, 358 ecrãs interactivos e informativos e 2,244 camarotes com acesso a tecnologia RFID/NFC. De seguida o programa será implementado no MSC Seaside, em Novembro.

A equipa de Business Innovation da MSC Cruzeiros, apoiando a visão e liderança de Pierfrancesco Vago, Presidente Executivo da Companhia, supervisionou o desenvolvimento, projecto e construção integrados dos novos navios. Existirão três novas classes de navios[2] construídos com base em três novos protótipos no âmbito do plano de investimento de dez anos da companhia. Neste sentido, a MSC Cruzeiros vai assegurar que a tecnologia de última geração estará totalmente incorporada em todas etapas do processo de desenvolvimento de cada protótipo, desde a criação e construção até à entrega de cada navio individualmente.

“Desde o primeiro dia, a inovação tem estado na essência do que a MSC Cruzeiros representa. Sempre que introduzimos no mercado uma nova classe de navios, desenvolvemos um novo protótipo, para que possamos responder à evolução das necessidades dos nossos viajantes. Esta abordagem distinta conduziu a um crescimento de mais de 800% nos primeiros dez anos desde que entrámos na indústria dos cruzeiros”, afirmou Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises.

“A amplitude e escala do nosso plano de investimento é sem precedentes na indústria e significa que não estamos a planear navios e experiências importantes para os nossos viajantes apenas para os próximos anos, mas também para os que serão bem-vindos a bordo num futuro tão longo quanto 2030 e para além dessa data. A tecnologia ao serviço da experiência do viajante está a avançar a um ritmo rápido, razão pela qual já investimos €20 milhões apenas nos primeiros dois navios, de modo a desenvolver a tecnologia e as infraestruturas com capacidade para responder às necessidades dos viajantes para os próximos anos”, concluiu Pierfrancesco Vago.

O programa integrado e centrado no cliente tem como objectivo conectar os viajantes à sua desejada experiência de férias através da tecnologia de última geração que é especialmente desenvolvida para responder a todas as necessidades, independentemente de como preferem utilizar a tecnologia enquanto viajam. Luca Pronzati, Chief Innovation Officer da MSC Cruises, concluiu que: “Esta viagem teve início há três anos atrás e hoje os viajantes estão a menos de 90 dias de vivenciar todo uma nova experiência de cruzeiro. Em conjunto com mais de onze líderes especialistas mundiais em ciências digitais, tecnológicas e comportamentais, entre os quais a Deloitte Digital, a Hewlett Packard Enterprise e a Samsung, vamos disponibilizar algumas das últimas e mais avançadas soluções e tecnologias a bordo dos nossos navios – efectivamente, será onde muitas delas estarão disponíveis pela primeira vez num navio de cruzeiro. Tal como cidades inteligentes e conectadas, mas com a complexidade adicional de se encontrarem no mar, a nossa frota vai demonstrar o compromisso da MSC Cruzeiros para com a verdadeira inovação de hoje e dos próximos anos, tornando os nossos navios num destino de férias por si só.”