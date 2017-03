Mais de 100 crianças participam no projeto RobôBrava em São Vicente

O projeto RobôBrava, apresentado publicamente no início deste mês, tem vindo a conquistar as atenções dos mais novos, numa adesão significativa que se fez sentir, também em São Vicente, depois das ações realizadas na Ribeira Brava e no Funchal.

Uma participação que o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, considera «extremamente positiva, na medida em que atesta o interesse, a motivação e a apetência das nossas crianças e jovens para estas áreas da tecnologia, robótica e programação».

A iniciativa, que irá percorrer todos os concelhos da Região, incluindo o Porto Santo, realiza-se, no próximo sábado, dia 1 de abril, em Machico. Isto na primeira volta, uma vez que a ideia é que este projeto itinerante venha a abranger o maior número possível de participantes, repetindo-se, ao longo dos próximos meses, nas várias localidades e voltando, sempre, à Ribeira Brava, onde o Governo Regional deseja, claramente, potenciar a vocação tecnológica deste município.