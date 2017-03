Festival Internacional de Balonismo Coruche de 28 de março a 2 de abril

A Windpassenger e a Rubis Gás preparam-se para lançar a primeira edição do Rubis Gás UP — Festival Internacional de Balonismo Coruche.

Entre 28 de março e 2 de abril todos os caminhos vão dar a esta vila ribatejana que se irá vestir de cor e animação. Os balões de ar quente serão o foco do festival, regulares ou de formato especial, já confirmados por equipas de todo o mundo como Portugal, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda e Inglaterra. Mas os dias vão encher-se de festa e atividades para toda a família. Por isso, todas as razões são boas para visitar o município de Coruche.

Para além de viagens de balão (que poderão ser agendadas no website rubisgasup.com) ou dos levantamentos em balão estático, a programação do Rubis Gás UP foi pensada para agradar a todos os gostos. Os mais pequenos poderão participar em atividades de desenho e fazer pinturas faciais ou brincar nos insufláveis. Os mais aventureiros podem ainda desafiar a gravidade e libertar a adrenalina num salto de Air Bungee. Para os amantes de fotografia temos um cenário único de manhã e de tarde.

No dia 1 de abril, o Festival será transmitido em direto na TV, entre as 14h30 e as 20h, no programa AQUI PORTUGAL da RTP1. Neste sábado, estão ainda programadas atividades como uma Caminhada de 10Km com saída e retorno à Praça de Água em Coruche; uma visita de várias mascotes que irão interagir com o público mais jovem ou, ao cair da noite, o impressionante Night Glow, um belíssimo espetáculo de luz e som, onde os balões irão sincronizar os seus queimadores ao ritmo da música eletrónica de dois DJ´s. Já no dia 2 de abril, os visitantes serão convidados a participar numa Aula de Pilates, agendada para as 11h junto à Praça de Touros. Durante todos os dias do Festival poderá ainda encontrar uma Feira de Artesanato com produtos tradicionais de cortiça, cestaria, tecidos, madeira, bordados e bijuteria ou saciar a fome com as melhores iguarias na variada oferta de street food.