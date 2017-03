Encerramento da “Oficina do Empreendedor”

Realiza-se neste domingo, dia 26, pelas 17.30 horas, na Startup Madeira (Campus da Penteada, piso -1 do Madeira Tecnopólo), a cerimónia de encerramento e entrega de certificados da 5ª edição da “Oficina do Empreendedor”.

Recorde-se que o programa de mentoring “Oficina do Empreendedor”, iniciativa da responsabilidade da Startup Madeira, tem como principal objetivo promover o empreendedorismo no contexto Regional, ajudando os empreendedores a adquirirem conhecimentos e competências do mundo empresarial, potenciando a transformação de uma ideia em oportunidade de negócio.