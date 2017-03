Está aberto o concurso para a organização das fases finais das Taças Nacionais de Futsal, que vão disputar-se nos dias 23, 24 e 25 de junho. As provas contemplam as vertentes masculina, nas categorias de Juniores A e B, e feminina, em seniores e juniores A. As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 31 de março.

