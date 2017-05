Bolieiro presente no encontro dos Orçamentos Participativos em Portugal e na Suécia

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, está a participar no encontro “Orçamentos Participativos em Portugal e na Suécia – Encontro de troca de experiências”

Durante três dias de trabalho, esteve em Portugal uma comitiva de cerca de trinta elementos técnicos e políticos da Associação de Municípios e Regiões da Suécia (SALAR), interessada em conhecer a Rede de Autarquias Participativas (RAP) e as experiências de Orçamento Participativo em curso no país.

Assim, a 3 de maio, em Cascais, realizou-se um receção da comitiva sueca na Câmara Municipal local, seguindo-se a apresentação da Rede de Autarquias Participativas, com Carlos Carreiras, Presidente da Rede de Autarquias Participativas.

Seguiu-se a apresentação da SALAR, por Paul Lindvall, a assinatura do Protocolo de Colaboração entre a RAP e a Associação de Municípios e Regiões da Suécia e a Sessão de Participação do Orçamento Participativo e Cascais.

A 4 de maio, teve lugar a apresentação de experiências de Orçamentos Participativos em Portugal, de propostas e análise técnica e de experiências de Orçamentos Participativos em Portugal, seguindo-se a votação e execução dos projetos e a comunicação e mobilização.

Ainda no mesmo dia, decorreu a apresentação da experiência do Orçamento Participativo em Moçambique, de experiências de Orçamentos Participativo da Suécia e a apresentação do Orçamento Participativo Portugal.

Já hoje, último dia dos trabalhos, na Câmara Municipal de Lisboa, terá lugar apresentação da política de participação da Autarquia da capital portuguesa, ao que segue a visita a projetos do Orçamento Participativo de Lisboa.

Será ainda a simulação de um Orçamento Participativo numa escola de Lisboa, com recurso ao jogo EMPAVILLE e a presentação do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa.