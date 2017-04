Parque Urbano de Ponta Delgada com nova estação de atividade física e desportiva

No âmbito do programa das comemorações do 471º aniversário da elevação de Ponta Delgada a cidade, a Câmara Municipal inaugurou, ontem, no Parque Urbano, uma estação de atividade física e desportiva ao ar livre.

O Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, afirmou que “desde o primeiro momento foi expressa a vontade, por parte da Autarquia, em introduzir elementos de fruição física, neste espaço municipal”.

José Manuel Bolieiro realçou que a Câmara Municipal sempre “quis que o Parque Urbano fosse mais do que um local de contemplação, ao contrário do que havia sido definido pelo autor deste espaço, com equipamentos, que levassem a população para a prática de desporto orientada”.

“A Câmara Municipal, em parceria com o Serviço De Desporto De São Miguel, mostra à cidade que o Parque Urbano irá sempre evoluir” referiu o Presidente do Município durante a sua intervenção.

O Autarca, aproveitou também o momento para elogiar o bom trabalho que foi desenvolvido pelos colaboradores da Câmara Municipal na construção destes equipamentos e adiantou que “estamos felizes com o que está feito, mas vamos continuar a fazer mais”.

Por fim, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada procurou consciencializar as pessoas deixando um alerta: “Qualquer equipamento tem custos e no vandalismo destrói-se as coisas pensado que são coisas dos outros, mas são coisas de todos nós. Ao gastar em recuperar o que foi vandalizado, perde-se em aumentar e adquirir novos equipamentos”.

Estes novos equipamentos são destinados a jovens e adultos com mais de 1.400 mm de altura e dispõem de códigos QR (Quick Response), que funcionam como um código de barras avançado que podem ser lidos por Smartphones ou tablets e apresentam informação de como utilizar os equipamentos desportivos ali instalados.