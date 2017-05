Ariana Grande prometeu aos fãs que vai voltar a Manchester, num texto partilhado na rede social twitter. O regresso da cantora norte-americana ficará marcado por um concerto de beneficência com o objetivo de angariar dinheiro para ajudar as vítimas do atentado, que ocorreu no final do espetáculo da passada segunda-feira.

Na mensagem, Ariana Grande manifestou-se, uma vez mais, profundamente triste com tudo o que aconteceu. “Desculpem a dor e o medo que devem ter sentido e o trauma com que devem ter ficado. Eu não quero acabar o ano sem ser capaz de animar os meus fãs da mesma forma que eles me animam a mim.”

A cantora disse também que o amor e a generosidade que sentiu nos últimos dias é contrária ao ódio que motivou o ataque à porta do Arena de Manchester e que a melhor resposta por parte dos fãs será continuarem unidos, “ajudarem-se mais” e cantarem bem alto.