Warwick Forbes visitou Portugal

A Fundação do Desporto promoveu a visita oficial do australiano Warwick Forbes em território luso. A receção do Head of The Australian Institute of Sport – Europe foi conduzida em articulação com o IPDJ e incluíu, entre outras diligências, uma apresentação acerca do sistema desportivo nacional, no sentido de caracterizar previamente o funcionamento do setor.

Na sua passagem por Portugal, de 23 a 26 de maio, Warwick Forbes teve oportunidade de conhecer, nomeadamente, os laboratórios de Avaliação, Controlo e Otimização do Treino do CAR do Jamor, o Departamento de Medicina Desportiva; as instalações multidesportivas do CAR de Rio Maior e do CAR de Montemor-o-Velho.

Enquadrada no âmbito das funções da Fundação do Desporto ao nível da cooperação externa, esta visita resultou das negociações desenvolvidas com o Governo de Camberra, através do AIS, tendo como principal objetivo promover e divulgar a Rede Nacional de CAR de Portugal.

