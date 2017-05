Detenções pela prática dos crimes de fraude

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (DCIAP) deteve um homem e uma mulher pela presumível prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e falsificação de documentos.

No decurso da operação, que envolveu 160 elementos da Polícia Judiciária, um Juiz de Instrução Criminal e uma Procuradora da República, foram realizadas 53 buscas nas áreas de Leiria, Coimbra, Lisboa e Porto, das quais vinte domiciliárias, duas em escritórios de advogados e trinta e uma não domiciliárias.

Foram também realizadas duas buscas não domiciliárias na Alemanha.

Foram ainda constituídos 21 arguidos, 12 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas e apreendidos 12 veículos de gama alta, para além de diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.

A fraude consistia essencialmente na sobrefaturação de máquinas e equipamento com vista ao inflacionamento de incentivos a receber no âmbito do QREN.

Os detidos serão presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal.

A operação contou com a colaboração de várias unidades orgânicas da P.J. A investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova e ao apuramento dos benefícios económicos ilegitimamente obtidos em prejuízo do Estado Português, cujo valor global ultrapassará os cinco milhões de euros.