Papademos está a recuperar bem do atentado

O antigo primeiro-ministro grego Lucas Papademos, que foi alvo de um atentado na quinta-feira, está a recuperar bem dos ferimentos, segundo o hospital onde se encontra internado. Papademos permanece na unidade de cuidados intensivos e deverá ficar pelo menos mais dois dias.

“O seu estado de saúde está a evoluir bem. Ainda está na unidade de cuidados intensivos, onde vai permanecer nas próximas 48 horas. Não há razões para preocupação”, vincou um responsável do hospital Evangelimos, em Atenas.

O carro onde seguia o antigo governante da Grécia foi alvo de uma explosão, na quinta-feira, no centro de Atenas. A bomba encontrava-se num envelope que Papademos terá aberto quando estava dentro do carro.

O antigo primeiro-ministro grego, de 69 anos, sofreu ferimentos superficiais no abdómen e ferimentos mais graves na perna direita. Até agora, o atentado não foi reivindicado.