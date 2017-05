Casal acusado do crime de tráfico de pessoas no norte do País

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desenvolveu uma investigação no âmbito da qual foi identificado um casal de nacionalidade portuguesa, fortemente indiciado pela prática continuada de crime de tráfico de pessoas para exploração laboral.

A vítima, um homem de 64 anos de idade, sem retaguarda familiar e sofrendo de alcoolismo, após a sua abordagem e recrutamento há pelo menos cinco anos, vem sendo sujeita a exploração laboral na atividade de pastorícia, sendo-lhe negado qualquer pagamento e ficando, deste modo, inteiramente na esfera de domínio dos suspeitos.

Desde então foi constrangido a prestação de trabalho todos os dias, num regime de servidão laboral, vivendo em espaço sem as mínimas condições de habitabilidade.

Na sequência de diligências ontem efetuadas pela Polícia Judiciária, foram detidos os dois elementos do casal, tendo ainda resultado desta investigação realizada no norte do nosso país a libertação da vítima e subsequente acolhimento da mesma em instituição adequada.

Os detidos, ambos de 62 anos de idade, vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.