Projeto “Um Dia Pela Vida” e Torneio Solidário “Fut Pela Vida 2017”

No dia 24 de maio de 2017, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) deslocou-se ao Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF), com o objetivo de sensibilizar para o Projeto “Um Dia Pela Vida” e proceder à apresentação do torneio solidário “Fut pela Vida 2017”.

Este projeto desenvolve-se pela comunidade e para a comunidade através da organização de eventos, que têm como objetivos a sensibilização para a prevenção do cancro e a angariação de fundos para esta causa e para a manutenção da atividade da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

No âmbito deste projeto e tendo em conta a importância de facultar toda a informação necessária sobre a doença oncológica aos reclusos desta entidade, realizou-se uma ação de sensibilização que contou com a presença de três médicas do Centro de Saúde do Caniço, Dr.ª Helena Conceição, Dr.ª Isabel e Dr.ª Raquel. Ainda na continuidade destas atividades, no início do mês de junho, irá decorrer um Torneio Solidário, Fut Pela Vida 2017, do dia 5 ao dia 10 de junho, nas instalações do EPF e cujos valores angariados reverterão na sua totalidade para o NRM-LPCC.