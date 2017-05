Jesus pode estar a caminho de Paris

Jorge Jesus pode estar de saída do Sporting e ingressar no Paris Saint Germain, de França. Essa possibilidade foi avançada hoje na edição online do Jornal de Notícias.

Segundo o JN, o actual treinador do Sporting tem uma proposta do clube francês e Jesus está muito tentado a ter a sua primeira experiência no estrangeiro.

O jornal adianta que Bruno de Carvalho já foi inteirado por Jorge Jesus da oferta do PSG e que “dificilmente” o presidente do Sporting, que está na Roménia a acompanhar a equipa de andebol, terá argumentos para manter o treinador em Alvalade.

O PSG é treinado pelo espanhol Unai Emery, muito criticado por ter perdido o campeonato para o Mónaco de Leonardo Jardim. O treinador madeirense foi o primeiro nome a ser avançado para assumir o comando dos parisienses.