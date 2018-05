Sporting anuncia “suspensão imediata” dos benefícios à Juve Leo

O Sporting anunciou hoje a “suspensão imediata” dos benefícios à claque Juve Leo até que esteja concluída a investigação do Ministério Público às agressões de alegados adeptos do clube a jogadores e equipa técnica na passada terça-feira, na Academia de Alcochete.

Em comunicado, a direcção do Sporting esclarece e pormenoriza as medidas de segurança que serão tomadas ou reforçadas na Academia, em Alcochete, e no Estádio de Alvalade. Como primeira prioridade, indica que vai realizar uma auditoria, da responsabilidade de uma entidade independente, às condições de segurança da Academia e do Estádio de Alvalade. As restantes passam pelo alargamento do circuito fechado de vigilância, reforço da equipa de segurança da Academia com elementos especializados em defesa pessoal, revisão da vedação do perímetro exterior das instalações de Alcochete, criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas, criação de um segundo perímetro de segurança interno, ligação automática ao posto mais próximo da GNR, instalação de pilaretes hidráulicos para limitar o acesso de carros, reforço e permanência da equipa de acompanhamento e protecção pessoal à equipa de futebol profissional.