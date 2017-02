Candidatos à presidência do Sporting terão hoje o único debate

Os dois candidatos à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho, estarão hoje frente a frente no primeiro e único debate que haverá ao longo da campanha eleitoral para a liderança do clube. É a partir das 21 horas, na Sporting TV.

Durante 60 a 90 minutos, o entrevistador Rui Miguel Mendonça, director do canal televisivo, moderará um debate em que serão discutidos os temas da vida quotidiana do clube.

É de esperar muita discussão, tendo em conta os choques registados nas últimas semanas entre ambos os candidatos.