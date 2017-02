Apple compra domínio para evitar confusões

A Apple comprou o domínio icloud.net e a rede social que estava disponível neste endereço. O objectivo da empresa americana foi defender-e e evitar confusões com o seu próprio serviço iCloud, garantindo que ambos não são usados por terceiros para se promoverem e causarem confusão aos utilizadores, evitando também a possível utilização em esquemas de engenharia social.

O domínio icloud.net pertencia a uma pequena rede social chinesa, que com a compra do domínio por parte da Apple deverá ser fechada. Uma mensagem na página indica que os utilizadores devem eliminar as suas contas e que o serviço será descontinuado no final de Fevereiro, sendo os dados destruídos no dia seguinte.

Esta não é uma situação nova para a Apple. O próprio nome e domínio iCloud.com foi comprado pela empresa em 2011. O seu anterior dono, a empresa sueca Xcerion, que tinha lançado o seu serviço cloud com esse nome em 2007, terá recebido 5,2 milhões de dólares. A Xcerion mais tarde transferiu para a Apple mais 170 domínios, entre eles iCloud.us, iCloud.eu e iCloud.tv.