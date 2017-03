Besiktas está interessado em Jesus

O Besiktas quer contratar Jorge Jesus. Segundo O Jogo, o treinador do Sporting poderá vir a ganhar um salário de seis milhões de euros limpos por ano aos serviço do clube turco. Jesus poderá substituir o técnico Senol Gunes, cujo contrato termina no final da temporada.

O contrato de Jesus com o Sporting é válido até 2019, mas o jornal escreve que as divergentes visões do treinador e do presidente Bruno de Carvalho relativamente à montagem do plantel poderão facilitar o processo.

Jorge Jesus aufere quatro milhões de euros líquidos por ano no Sporting.