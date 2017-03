«Memórias da Guerra Colonial» na Francisco Franco

Realiza-se no dia 15 de março, às 10 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária Francisco Franco (ESFF), um conjunto de palestras que pretendem dar testemunho da guerra colonial .

“Memórias da Guerra Colonial” é uma iniciativa do Grupo de História da ESFF que dá voz a alguns conterrâneos nossos que participaram no teatro da guerra em África. Evocar-se-à um período recente da história do país que tem estado arredado do debate público e, consequentemente, do meio escolar.

Conscientes de que o tema suscita receios e, porventura, fere suscetibilidades, queremos, contudo, contribuir para desfazer esse tabu da sociedade portuguesa e, ao mesmo tempo, favorecermos um conhecimento histórico mais rico, mais próximo da realidade e da factualidade.

Uma geração de combatentes vive uma derradeira fase da sua existência. Urge, pois, registar a memória desse tempo e, assim, alargar as fontes que permitam reconstituir esse passado tão marcante da história nacional e, para muitos, ainda muito presente nas suas vidas.

Ao mesmo tempo, uma oportunidade para exercermos um dever de cidadania para com quem se sacrificou pela pátria portuguesa numa guerra que pôs ponto final ao império português.

Complementa esta atividade uma exposição, dela se destacando uma recolha de testemunhos de participantes na Guerra Colonial feitos por alunos e fotografias dos tempos da guerra, grande parte cedidas por pessoas que nela participaram.