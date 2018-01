“Igualdade de Género” abordada na Francisco Franco

Shares

A deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa, participou na Escola Secundária Francisco Franco, numa iniciativa do Parlamento Jovem que este ano se subordina ao tema “Igualdade de Género”.

Sara Madruga da Costa foi a primeira mulher cabeça de lista eleita à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira e uma das sete cabeças de listas mulheres indicadas pelo PSD nas últimas eleições legislativas nacionais.

A deputada falou aos alunos da sua experiência pessoal e referiu que no seu caso concreto nunca sentiu qualquer discriminação ou qualquer condicionalismo na sua vida profissional ou política relacionada com o género. “Apesar da Assembleia da República contar nesta 13.º legislatura com maior participação feminina de sempre da história parlamentar portuguesa correspondente a 33%, Sara Madruga da Costa defende a necessidade de uma cada vez maior participação das mulheres na vida política e de uma cada vez maior consciencialização da sociedade e dos jovens sobre a igualdade de direitos entre Homens e Mulheres”.

“Ainda existe um longo caminho a percorrer na igualdade de género e nos direitos das mulheres”, referiu Sara Madruga da Costa, “as mulheres continuam inexplicavelmente a ganhar menos do que os homens, a ter dificuldades por exemplo a lecionar nas universidades como professoras auxiliares, apesar de mais de metade dos recém doutorados em Portugal serem mulheres, ou a aceder a cargos de chefia e liderança nas empresas”, disse. “Por isso, nunca é demais, falar e refletir sobre estes temas.

Nunca é demais defender a necessidade de melhores condições para as mulheres, de reclamar por um maior investimento nas infra-estruturas de apoio às famílias, por mais medidas de incentivo à natalidade e de proteção de maternidade, de pugnar pela eliminação da desigualdade salarial entre mulheres e homens”, referiu Sara Madruga da Costa.