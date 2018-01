CA Seguros lança nova APP

Shares

A CA Seguros, seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, acaba de disponibilizar a APP CA Seguros Assistência com o objectivo de tornar o processo de pedido de assistência ainda mais rápido e cómodo para o Cliente.

Com a nova APP, os Clientes podem solicitar Assistência Automóvel, em Viagem ou ao Lar, através do smartphone, bem como aceder aos seus dados das apólices, aquando do registo no aplicativo móvel. Além dos pedidos de assistência, a APP permite ainda o agendamento de um serviço clínico, agora com o cartão digital CA CliniCard, num dos 23.000 Prestadores de serviços de Saúde em Portugal.

Através do sistema de GPS, o Cliente poderá partilhar a sua localização exacta tendo acesso ao estado e evolução do seu pedido de assistência, em tempo real.

A nova APP CA Seguros Assistência encontra-se disponível para download em dispositivos iOS ou Android.

Pela sétima vez a CA Seguros foi eleita a Melhor Seguradora Não Vida do seu segmento pela revista Exame. Os prémios Banca & Seguros avaliam o desempenho económico e a solidez financeira das empresas, sendo as distinções atribuídas com base em estudos anuais realizados pela revista Exame em parceria com a Deloitte e Informa D&B.