CA Seguros volta a ser eleita a «Melhor Empresa para Trabalhar»

Uma vez mais, a Crédito Agrícola Seguros (CA Seguros), seguradora não vida do Grupo Crédito Agrícola, alcança um lugar de destaque no estudo “Melhores Empresas para Trabalhar” (MEPT), promovido pela Revista Exame, em parceria com a consultora Everis e a AESE Business School. Este estudo distingue as empresas que apresentam o melhor clima organizacional, recorrendo ao índice global de satisfação dos colaboradores e a avaliação do grau de actuação responsável da Empresa perante a sociedade.

A CA Seguros foi distinguida pelo terceiro ano consecutivo – como “Melhor Empresa para Trabalhar” – no sector da Banca, Seguros e Serviços Financeiros, e ficou novamente no Top 10 do ranking geral.

A iniciativa MEPT dirige-se a todas as empresas do sector privado e empresarial do Estado, com 10 ou mais colaboradores e volume de negócios superior a €2 milhões. São considerados vários factores, entre os quais o resultado dos questionários realizados a todos os colaboradores da empresa candidata, informação sobre as práticas de gestão e entrevistas com gestores de topo e colaboradores. Este ano o ranking contou com empresas de 11 sectores, envolvendo um universo total de 28 mil colaboradores.

A CA Seguros, e respectivo Grupo Crédito Agrícola, reforça assim o seu posicionamento na gestão dos seus Colaboradores, cuja satisfação, motivação e bom ambiente organizacional têm sido factores fundamentais para o contínuo sucesso e crescimento alcançados.