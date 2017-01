Crédito Agrícola premiado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente

O Crédito Agrícola foi distinguido, pelo terceiro ano consecutivo, com o Prémio Cinco Estrelas na categoria “Banca-Serviço de Atendimento ao Cliente”. O Prémio, promovido pela U-Scoot com base num estudo de mercado realizado pela Ipsos APEME, distingue os melhores serviços e produtos no mercado nacional, através da avaliação independente de consumidores e segundo indicadores como a satisfação, relação qualidade-preço, intenção de compra, confiança e inovação. De entre vários Bancos que foram avaliados neste estudo, o Crédito Agrícola obteve a melhor classificação.

Para o Grupo Crédito Agrícola esta distinção valoriza ainda mais um dos seus principais lemas: “Um Banco nacional com pronúncia local”. O Prémio demonstra ainda o empenho de todas as suas equipas na prestação do melhor serviço aos Clientes, valorizando sempre a proximidade.

O Grupo conta com uma vasta rede de agências por todo o país o que lhe permite um conhecimento aprofundado do tecido económico e dos desafios de cada região. Na organização do CA destaca-se o poder de decisão local, atribuído a cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que permite uma capacidade de resposta rápida e eficaz às necessidades específicas dos Associados e Clientes.

O Crédito Agrícola é a única instituição financeira cooperativa em Portugal, de capitais exclusivamente nacionais, que detém a segunda maior rede de Agências do país.