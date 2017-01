72 cidades chinesas em alerta devido a poluição

São 25 as cidades do norte, centro e leste da China que estão em alerta vermelho no início deste ano devido a forte poluição do ar, depois das últimas semanas de 2016 terem sido marcadas por situações similares em Pequim e outras cidades por causa de uma ampla camada de poluição na região nordeste do país.

No total, há 72 cidades chinesas que estão debaixo de algum tipo de alerta devido a poluição. A região de Pequim-Tianjin-Hebei, no nordeste, estendeu seu alerta até a noite do próximo sábado, segundo anunciou hoje o Ministério de Protecção Ambiental. Em algumas zonas da região a poluição chegará a níveis “muito grave”, com concentrações de partículas de até 300 microgramas por metros cúbicos (a Organização Mundial da Saúde recomenda um nível máximo de 25).

A combinação da poluição com o nevoeiro fez com que em grandes zonas a visibilidade seja inferior a 50 metros, segundo informou hoje o Centro Meteorológico Nacional. A consequência, desde o último fim-de-semana, foi o registo de vários problemas em aeroportos e estradas de grandes cidades como Chengdu e Tianjin.