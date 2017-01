Indicador de confiança dos Consumidores aumentou

“O indicador de clima económico diminuiu entre outubro e dezembro, depois de ter aumentado nos dois meses precedentes. No mês de referência, o indicador de confiança diminuiu na Construção e Obras Públicas e no Comércio, tendo aumentado na Indústria Transformadora e nos Serviços”, revelam os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

