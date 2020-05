PS-M questiona ministra sobre hospital

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República, Marta Freitas, questionou hoje a ministra da Saúde sobre a forma como tem decorrido a articulação entre o Estado e as Regiões Autónomas nesta fase de pandemia de Covid-19 e o ponto da situação em relação aos investimentos públicos na Região, nomeadamente o novo hospital, contemplado no Orçamento do Estado para 2020.

Na audição à governante com a pasta da Saúde, Marta Temido, a parlamentar socialista perguntou como tem sido a articulação com as Regiões Autónomas num momento em que “torna-se premente o investimento público, em especial na saúde”: Marta Freitas questionou como está o ponto da situação em relação à construção ou requalificação dos hospitais previstos para este ano e já contemplados no Orçamento do Estado, em particular o do Funchal.

“A questão do novo hospital tem sido uma das batalhas assumidas pelo PS-M, cujos deputados à Assembleia da República têm vindo a colocar como prioridade na sua agenda a garantia de que o Estado iria comprometer-se com um Projeto de Interesse Comum para co-financiar esta infraestrutura. Uma reivindicação que só foi atendida pelo Governo da República do PS, que contempla essa medida no Orçamento do Estado para este ano”, aponta o PS-M.

No passado fim de semana, a líder parlamentar do PS na Assembleia da República, Ana Catarina Mendes, sublinhou no âmbito das jornadas parlamentares do PS-M que o Orçamento do Estado apoia a necessidade do novo hospital.