Funchal reabre Loja do Munícipe

Os munícipes do Funchal podem, desde hoje, voltar a dirigir-se presencialmente aos serviços camarários para fins de atendimento e para proceder a todos os pagamentos necessários. A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reabriu, esta segunda-feira, a Loja do Munícipe.

A autarquia a quem pretende se deslocar ao espaço nos Paços do Concelho, contudo, que continue a privilegiar “os contactos não presenciais com os serviços, diminuindo, desta forma, os aglomerados de pessoas e promovendo o distanciamento social”.

A Loja do Munícipe vai funcionar entre as 9h e as 13h e entre as 14h e as 18h, sendo higienizada todos os dias antes de abrir e ainda durante a hora de almoço.

“A reabertura dos serviços de atendimento presencial respeitará apertadas regras de segurança, nomeadamente com controlo de entradas, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social e limite de pessoas dentro das instalações ao mesmo tempo, que estarão devidamente sinalizadas, contando com a presença de um segurança profissional”, aponta a CMF.

Segundo a autarquia, como canal preferencial para os serviços prestados pela Loja do Munícipe, os funchalenses devem recorrer ao Contact Center da CMF, através do número 291 211 000, ou ao Funchal Alerta, para reporte de todo o tipo de ocorrências no espaço público municipal: https://funchalalerta.cm-funchal.pt/