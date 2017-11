DGS confirma 34 infecções com a doença dos legionários

Shares

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou a subida para 34 do número de casos confirmados com a doença dos legionários no Hospital de São Francisco Xavier. Há cinco doentes infectados em unidades de cuidados intensivos.

O último boletim sobre este surto de legionella indica também que todos os infectados com a bactéria têm doenças crónicas já existentes. Há 22 doentes do sexo feminino, a maioria com idade superior a 70 anos.

As causas do surto estão a ser investigadas, tanto dentro como fora do hospital.

“O Ministério Público encontra-se a recolher elementos, sendo que não deixará de investigar qualquer indício de crime de que tenha conhecimento”, refere o Ministério Público em nota enviada à agência Lusa.

O surto de infecção com a bactéria legionella no Hospital de São Francisco Xavier provocou dois mortos, um homem de 77 anos e uma mulher de 70 anos.