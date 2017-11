Governo promove campanha para apelar ao uso cuidadoso da água

Shares

O Governo promove, na imprensa escrita generalista, um anúncio que apela à poupança de água, numa altura em que o País está em situação de seca severa ou extrema.

«Um minuto da sua atenção, uma torneira aberta durante um minuto pode gastar 12 litros de água», refere o anúncio, lembrando que, segundo as Nações Unidas, «um ser humano precisa de 110 litros de água por dia».

A campanha diz ainda que, «fechando a torneira um minuto, poupamos 12 litros de água», ou seja, «se todos o fizermos, poupamos 120 milhões de litros por minuto», valor que é «suficiente para garantir as necessidades básicas de um milhão de portugueses».

«Não controlamos o tempo que faz, mas podemos controlar o que fazemos com o tempo», conclui.

Esta é uma iniciativa conjunta do Governo, Águas de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

Outubro foi o mês mais seco dos últimos 20 anos, com 30% da chuva normal para a época, segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Dia 31, todo o território de Portugal continental registava valores de seca severa (24,8%) ou extrema (75,2%).

Na semana passada, numa conferência de imprensa conjunta, os Ministros do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, apelaram ao uso «parcimonioso» da água pelos portugueses, acrescentando que as autarquias devem limitar o uso deste recurso a situações inadiáveis.

A prioridade na poupança de água é reservá-la para o consumo humano, disse também o Ministro do Ambiente, referindo que a rega de jardins, o enchimento de piscinas e o funcionamento de fontes ornamentais são necessidades secundárias.

Tanto Portugal como Espanha estão a cumprir os valores mínimos de caudais exigidos a ambos os países na gestão de rios internacionais.