Detenção pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve um cidadão de nacionalidade estrangeira que chegara ao Aeroporto Internacional de Lisboa proveniente de um país africano e sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção do suspeito consumou-se depois de se confirmar que o mesmo transportava, no interior do organismo, em cápsulas que previamente ingerira, quantidade significativa de heroína de elevado grau de pureza que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 20.000 doses individuais.

O detido, de 30 anos de idade, foi apresentado à autoridade judiciária competente a fim de ser submetido a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, ficando a aguardar os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação prisão preventiva.