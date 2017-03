O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente no dia 17 de março na Cerimónia Militar de Imposição da Condecoração no Estandarte Nacional do RG3.

Esta imposição, que terá lugar às 11 horas naquela unidade, acontece após a cerimónia de entrega da condecoração, que teve lugar no Palácio de Belém no dia 1 de dezembro de 2016.