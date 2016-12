Sporting é “a maior potência desportiva nacional”

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, dirigiu uma mensagem de Natal aos sócios e referiu-se ao clube como” a maior potência desportiva nacional”. Argumentos: os mais de 20 mil títulos conquistados em diversas modalidades, a formação “distinguida mundialmente por ser a única a formar dois FIFA World Players of the Year” e a inauguração para breve do “ambicionado Pavilhão João Rocha”.

“Há muito que somos considerados a maior potência desportiva nacional, tendo já ultrapassado a visão do nosso Fundador, José Alvalade, sendo hoje tão grandes como os maiores do Mundo. Um mérito que não é apenas nosso e dos nossos atletas, mas também de todos os nossos Sócios e Adeptos, ou não fossem eles os melhores da Europa”, referiu o presidente do Sporting. “E é imbuídos deste espírito e orgulho por representarmos as cores do Sporting Clube de Portugal, que lhe desejamos um Natal cheio de esperança e amor, com fé na entrada de um novo ano repleto de novas e grandes conquistas.”