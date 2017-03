Jorge Jesus, o treinador do Sporting, falou ontem, após o empate diante do V. Guimarães (1-1), sobre o que tem falhado para levar a equipa ao título de campeão.

“Estamos há dois anos no Sporting. No último fizemos um trabalho acima do que esperava. Não fomos campeões por falta de estrutura. Estamos a trabalhar nisso”, disse Jesus. “Os nossos rivais têm anos de avanço em relação à estrutura. O Sporting não é campeão há 15 anos e o caminho faz-se caminhando.”