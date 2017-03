O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participará na cerimónia de entrega de livros às bibliotecas das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito do apoio à educação literária, que decorrerá amanhã (7 de março), pelas 10h30, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Nazaré.

O apoio às escolas do 1.º ciclo do ensino básico constitui uma prioridade do Programa do Governo Regional, pelo que a Secretaria Regional de Educação vem intensificando, desde 2015, o processo de aquisição de livros de autores que constam do Plano Nacional de Leitura e de autores madeirenses que são recomendados para a educação literária dos alunos deste nível de ensino.

A leitura é essencial para a construção individual de cada pessoa e para a sua afirmação na sociedade e no Mundo. É um vetor fundamental no currículo da Língua Portuguesa em todos os níveis de ensino, pelo que deve iniciar-se o mais precocemente possível, a partir da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico.

Os estudos atuais revelam que os hábitos de leitura afetam o desempenho/sucesso escolar e são também condição de acesso ao conhecimento, à participação social e ao exercício efetivo da cidadania.