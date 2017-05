Campeão nacional de ralis sofreu acidente grave

O campeão nacional de ralis, José Pedro Fontes sofreu hoje um acidente grave na segunda especial do Rali de Portugal, logo nos primeiros metros da especial de Viana do Castelo, a primeira do dia, com o Citroen a embater, de frente, numa árvore.

O piloto e a navegadora foram transportados para o hospital de Viana do Castelo. Segundos as primeiras informações, tanto José Pedro Fontes como Inês Ponte estiveram sempre conscientes, suspeitando-se que o piloto sofreu uma fractura nas pernas, enquanto a co-piloto se queixou de dores fortes na coluna, motivo pela qual foi evacuada de helicóptero e não de ambulância.