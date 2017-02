Carro alegórico esmaga pessoas no sambódromo

Um grave acidente no início do primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Brasil, deixou no final da noite de domingo pelo menos 20 pessoas feridas, várias com gravidade.

O acidente deu-se quando muitas pessoas ficaram prensadas por um enorme carro alegórico contra as grades que separavam a pista do desfile das arquibancadas onde se encontrava o público. Os bombeiros tiveram que serrar as grades para conseguirem resgatar alguns dos feridos, cujos corpos ficaram esmagados entre os ferros.

Os casos mais graves são de pessoas com esmagamento e fracturas por todo o corpo. Entre as duas dezenas de feridos há pelo menos cinco jornalistas que faziam a cobertura do Carnaval na chamada concentração, local onde ficam os gigantescos carros alegóricos e as pessoas que vão desfilar antes de entrarem no Sambódromo.

O acidente envolveu um gigantesco carro da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, o último que iria entrar no sambódromo.