Um avião de carga caiu pouco depois de descolar do aeroporto de Puerto Carreño, na Colômbia, levando à morte de cinco tripulantes morreram. O Boeing 727 conseguiu levantar voo, mas caiu três minutos depois de ter descolado. Um técnico de voo, o único sobrevivente, está em estado crítico. O avião pertencia à companhia aérea Aerosucre e tinha como destino Bogotá. Até ao momento são desconhecidas as razões para o acidente.

