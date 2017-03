Um avião caiu hoje no aeroporto do Sudão do Sul, na cidade de Wau. A aeronave com 44 passageiros a bordo pertencia à South Supreme Airlines, uma companhia aérea sul sudanesa.

“Ninguém morreu, mas há feridos”, disse um trabalhador humanitário perto do local à Reuters. “17 ou 18 pessoas feridas no acidente foram levadas para o hospital.”

A imprensa local, como o National Courier, fala na inexistência de sobreviventes.