Exportação de produtos açorianos para os EUA duplicou num ano

O Vice-Presidente do Governo revelou ontem, em Ponta Delgada, que o aumento de vendas de produtos açorianos se tem registado não só no mercado interno, mas também para o exterior da Região, salientando que as exportações para os EUA duplicaram num ano.

“As nossas exportações têm subido bastante, por isso eu posso dizer hoje que praticamente duplicamos em 2015, face a 2014, as exportações de produtos açorianos e, em cinco anos, quadruplicamos as exportações para os EUA que, no último ano, são já superiores a 12 milhões de euros, quando em 2010 eram de apenas três milhões de euros”, afirmou Sérgio Ávila.

Para o titular da pasta da Competitividade Empresarial, que falava no final de uma visita à feira de produtos regionais do hipermercado SolMar, “estes valores revelam bem não só a dinâmica da produção regional, como o grande aumento da capacidade de exportação dos nossos produtos e da sua valorização”.

Sérgio Ávila enalteceu ainda a “valorização que as superfícies comerciais nos Açores fazem neste momento dos produtos açorianos e da Marca Açores”, salientando a “extraordinária evolução” que se tem registados nos últimos anos, em termos de “qualidade, diversidade e quantidade” dos produtos com Marca Açores e dos produtos açorianos, em geral.