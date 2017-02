“Contextos Prisionais” e ‘Concerto do Amor e da Amizade’ na Francisco Franco

“Os contextos Prisionais” é o tema da conferência que Armando Coutinho Pereira, adjunto do diretor do Estabelecimento Prisional do Funchal, e a psicóloga, Berta, proferem hoje pelas 15:15 horas, no auditório da sala 408, na Escola Secundária de Francisco Franco.

O evento, organizado pelos alunos do curso de Técnico de Serviços Jurídicos, surge no âmbito da disciplina de Direito Processual e na sequência de uma visita de estudo realizada ao referido estabelecimento.

O Núcleo de Música da Escola Secundária de Francisco Franco apresenta, hoje, pelas 15:15 horas, o ‘Concerto do Amor e da Amizade’ que inclui homenagem a Leonard Cohen e a Bob Dylan. O Concerto, que incluiu um total de 10 canções, realiza-se na Sala de Sessões da escola.